Skupština TK omogućava studentsku praksu za studente Filozofskog fakulteta

Ali Huremović
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, održao je sastanak s predstavnicima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Mirelom Karahasanović i dr. sc. Seadom Nazibegovićem s Odsjeka Filozofija – Sociologija.

Tema sastanka bila je uspostavljanje saradnje između Skupštine TK i ovog odsjeka kako bi studenti studijskih programa Politologija i Filozofija-Sociologija mogli obavljati praksu i praktični rad u zakonodavnom tijelu Tuzlanskog kantona.

Na ovaj način studentima bi se omogućilo da se, pored teorijskog znanja, praktično upoznaju s procesima rada Skupštine i principima zakonodavnog djelovanja.

Predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović naglasio je da je Skupština otvorena za svaki oblik saradnje koji ima za cilj unapređenje obrazovanja i poboljšanje kvaliteta studiranja mladih ljudi.

Predstavnici Filozofskog fakulteta izrazili su zahvalnost na pozitivnim reakcijama i podršci ovom preliminarnom dogovoru.

Dogovoreno je da se u narednih mjesec dana dostave prijedlozi načina obavljanja studentske prakse kako bi Služba Skupštine do početka akademske godine mogla izvršiti sve pripreme za prijem prve grupe studenata.

