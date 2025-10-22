Finansijska pomoć za područja ugrožena u poplavama

Nedžida Sprečaković
kiša, odroni ceste
Foto: Put Jablanica - Blidinje, Foto: Doljni info/ Arhiva

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu sutra će biti upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli finansijske pomoći gradovima i općinama za sanaciju šteta nastalih usljed poplava, u iznosu od 50 miliona KM iz budžeta Federacije BiH za 2025. godinu.

Ugovori o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava bit će potpisani s načelnicima općina Jablanica, Fojnica, Kiseljak i Kreševo, kao i gradonačelnicima Konjica i Mostara.

Potpisivanju ugovora prisustvovat će premijer Federacije BiH Nermin Nikšić te zamjenici federalnog premijera Toni Kraljević i Vojin Mijatović, kao i sekretar Vlade Federacije BiH Edita Kalajdžić, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Potpisivanje ugovora će biti upriličeno u 14.00 sati .

