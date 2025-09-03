FK Sloboda Tuzla: Ukinuta FIFA zabrana, novi igrači spremni za nastup

Jasmina Ibrahimović

Fudbalski klub Sloboda Tuzla obavijestio je javnost i navijače da je uspješno okončan proces izmirenja svih obaveza prema stranim igračima koji su u prethodnom periodu nosili dres kluba, čime je FIFA zvanično ukinula zabranu registracije novih fudbalera.

Ovim potezom stvoreni su uslovi da fudbaleri koji su tokom ljeta pristigli u Slobodu budu registrovani i steknu pravo nastupa već u narednoj zvaničnoj utakmici. Uprava i administracija Kluba ističu da je ovo važan korak ka stabilizaciji i daljem jačanju Slobode.

Nakon rješavanja problema sa FIFA-om, Crveno-crni se okreću izazovima u Wwin Prvoj ligi Federacije BiH. Naredni ispit očekuje ih u derbiju protiv NK Čelik Zenica, u kojem Tuzlaci najavljuju borbu za nove bodove uz podršku svojih vjernih navijača.

„Zahvaljujemo se svim navijačima i prijateljima kluba na ukazanom strpljenju i podršci u proteklom periodu. FK Sloboda Tuzla ostaje posvećena daljem jačanju kluba, stabilizaciji poslovanja i ostvarivanju sportskih uspjeha koji će vratiti Slobodu na mjesto koje joj pripada“, poručili su iz Kluba.

