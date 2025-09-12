Forto: Pozivamo Fajon i Pirc Musar da zajedno obiđemo cijelu BiH

Odluka Vlade Republike Srpske da zabrani ulazak predsjednici Slovenije i potpredsjednici slovenačke vlade je pravno ništavna i politički skandalozna.

Entitet nema nikakvo pravo da vodi vanjsku politiku niti da izriče zabrane stranim državnicima. Ovo je još jedan čin samovolje Milorada Dodika, koji privatizira institucije RS-a za lične političke obračune i nanosi direktnu štetu ugledu Bosne i Hercegovine.

Nataša Pirc Musar i Tanja Fajon su dobrodošle u Bosnu i Hercegovinu. Slobodno mogu doći i obići bilo koji njen dio, uključujući i teritoriju entiteta RS, a mi iz Naše stranke stojimo im na raspolaganju da ih lično dočekamo i zajedno obiđemo svaki pedalj ove zemlje.

BiH nije ničije privatno vlasništvo, niti je Dodik graničar. Ova zemlja pripada svim njenim građanima, a ne jednom čovjeku i njegovim frustracijama, poručio je Forto.