Forto: Pozivamo Fajon i Pirc Musar da zajedno obiđemo cijelu BiH

RTV SLON
Edin Forto
Foto: Edin Forto, federalni ministar komunikacija i prometa FENA

Odluka Vlade Republike Srpske da zabrani ulazak predsjednici Slovenije i potpredsjednici slovenačke vlade je pravno ništavna i politički skandalozna.

Entitet nema nikakvo pravo da vodi vanjsku politiku niti da izriče zabrane stranim državnicima. Ovo je još jedan čin samovolje Milorada Dodika, koji privatizira institucije RS-a za lične političke obračune i nanosi direktnu štetu ugledu Bosne i Hercegovine.

Nataša Pirc Musar i Tanja Fajon su dobrodošle u Bosnu i Hercegovinu. Slobodno mogu doći i obići bilo koji njen dio, uključujući i teritoriju entiteta RS, a mi iz Naše stranke stojimo im na raspolaganju da ih lično dočekamo i zajedno obiđemo svaki pedalj ove zemlje.

BiH nije ničije privatno vlasništvo, niti je Dodik graničar. Ova zemlja pripada svim njenim građanima, a ne jednom čovjeku i njegovim frustracijama, poručio je Forto.

