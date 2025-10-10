FUP uhapsio jednu osobu zbog uhođenja

Policijski službenici Federalne uprave policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, 9. oktobra 2025. godine lišili su slobode osobu inicijala S.D. (1998).

Osumnjičeni se dovodi u vezu s počinjenjem više krivičnih djela – „Uhođenje“ iz člana 179a stav 1, „Ugrožavanje sigurnosti“ iz člana 183 stav 2 u vezi sa stavom 1, te „Psihičko nasilje“ iz člana 181b stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom provođenja operativnih aktivnosti izuzeti su digitalni dokazi koji se dovode u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Federalne uprave policije, uhapšeno lice je predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Protiv osumnjičenog će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.