GIPS: Novi red vožnje za linije u Tuzli i TK

Adin Jusufović
GIPS
Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla (GIPS) objavio je novi red vožnje za gradske linije u Tuzli, Živinicama i Lukavcu te za linije koje povezuju gradove i općine unutar Tuzlanskog kantona.

Izmjene se odnose za period trajanja školskog zimskog raspusta.

Red vožnje za GRADSKU LINIJU TUZLA pogledajte OVDJE

Red vožnje za GRADSKU LINIJU LUKAVAC pogledajte OVDJE

Red vožnje za GRADSKU LINIJU ŽIVINICE pogledajte OVDJE

KANTONALNE LINIJE i njihov izmjenjen red vožnje pogledajte OVDJE

Važno je napomenuti da većina linija je saobraća nedjeljom i praznicima.

