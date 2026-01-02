GIPS: Novi red vožnje za linije u Tuzli i TK

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla (GIPS) objavio je novi red vožnje za gradske linije u Tuzli, Živinicama i Lukavcu te za linije koje povezuju gradove i općine unutar Tuzlanskog kantona.
Izmjene se odnose za period trajanja školskog zimskog raspusta.
Red vožnje za GRADSKU LINIJU TUZLA pogledajte OVDJE
Red vožnje za GRADSKU LINIJU LUKAVAC pogledajte OVDJE
Red vožnje za GRADSKU LINIJU ŽIVINICE pogledajte OVDJE
KANTONALNE LINIJE i njihov izmjenjen red vožnje pogledajte OVDJE
Važno je napomenuti da većina linija je saobraća nedjeljom i praznicima.