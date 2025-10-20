GO SDP BiH Tuzla: Sigurnost i zaštita javnih prostora – zajednička odgovornost svih nas

Gradski odbor SDP BiH Tuzla izražava duboku zabrinutost zbog posljednjih slučajeva vandalizma na području Slane Banje, gdje su maloljetnici uništili klupe, kante i drugu javnu imovinu, te u naselju Slatina uništavali privatnu imovinu naših sugrađana. Takvi postupci predstavljaju ne samo materijalnu štetu, već i ozbiljan udar na zajedničke vrijednosti, kulturno naslijeđe i sigurnost građana našeg grada.

Slana Banja nije samo park – ona je simbol Tuzle, mjesto sjećanja, poštovanja i zajedništva. Svaki čin vandalizma na tom, ali i na bilo kojem drugom javnom prostoru, doživljavamo kao napad na identitet našeg grada i na dostojanstvo i sigurnost svih Tuzlanki i Tuzlaka. Posebno zabrinjava činjenica da su počinioci maloljetna lica.

Pozdravljamo brzu reakciju policijskih službenika na otkrivanju i identifikaciji počinilaca i prosljeđivanju Tužilaštvu TK na provođenje daljnjih procesnih radnji. Međutim, ovaj i slični problemi zahtijevaju i značajnije aktivnosti na njihovom preveniranju.

Zbog toga će Klub vijećnika SDP-a Tuzla na sutrašnjoj vanrednoj sjednici Gradskog vijeća, posvećenoj pitanju sigurnosti u gradu, predložiti niz konkretnih mjera i zaključaka, koji će imati za cilj pojačanu prevenciju i zaštitu javnih površina.

SDP Tuzla će i dalje biti glas razuma, saradnje i odgovornosti, te inicirati konkretne korake za očuvanje sigurnosti i javnog reda u našem gradu.

Tuzla mora ostati grad tolerancije, sigurnosti i poštovanja zajedničkih vrijednosti.