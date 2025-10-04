Godinu dana nakon katastrofalnih poplava, život stao u Donjoj Jablanici

Danas se obilježava prva godišnjica razorne prirodne katastrofe u Jablanici koja je u noći sa 3. na 4. oktobar 2024. pogodila ovo područje i odnijela živote 19 mještana Donje Jablanice.

Komemorativna akademija održana je u Muzeju “Bitka za ranjenike na Neretvi”, gdje je načelnik općine Emir Muratović poručio da „žrtve neće biti zaboravljene“ i najavio nastavak obnove, te izgradnju hidrotehničkih sistema kako bi se spriječile slične tragedije u budućnosti.

Prema službenim podacima, ukupna šteta procijenjena je na oko 50 miliona KM, a za obnovu stambenih objekata namijenjeno je osam miliona KM. Do sada je u budžet Općine Jablanica pristiglo 8,5 miliona KM pomoći – od čega 4,7 miliona iz međunarodnih fondova, 1,3 miliona od Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je 2,5 miliona KM prikupljeno putem donacija građana i privrednika.

Iako je komemoracija protekla u dostojanstvenoj atmosferi, poruka stanovnika bila je tiha, ali jasna – pravda još nije zadovoljena. Porodice žrtava i mještani Donje Jablanice izrazili su razočaranje zbog sporosti istrage i izostanka odgovornosti. Neformalna grupa građana „4. oktobar“ organizirala je okupljanje na mjestu tragedije, podsjećajući da ni nakon godinu dana nema konkretnih odgovora o uzrocima klizišta.

U proteklih godinu dana obnovljeni su brojni lokalni putni pravci, vodovod i kanalizaciona mreža, no pet porodica još uvijek živi u privremenim objektima, dok su u naselju Zlate izgrađene nove kuće za šest porodica.

Stanovnici Donje Jablanice ponovo upozoravaju na rizik od bujičnih voda i pozivaju vlasti da ubrzaju izgradnju brana, kanala i zaštitnih nasipa, kako bi se spriječilo ponavljanje katastrofe koja je prije godinu dana zauvijek promijenila život u ovom hercegovačkom mjestu.