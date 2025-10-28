Godišnja inflacija u BiH u septembru 4,2 posto

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru u odnosu na prethodni mjesec ove godine u prosjeku su više za 0,2 posto, dok su na godišnjem nivou (u septembru ove u odnosu na isti mjesec lani), potrošačke cijene porasle za 4,2 posto.

Alkoholna pića i duhan, u septembru u odnosu na august ove godine, u prosjeku su skuplji za 0,2 posto, odjeća i obuća za 0,6 posto, stanovanje i režijski izdaci za 1,2 posto, zdravstvo za 0,2 posto, komunikacije za 1,3 posto, obrazovanje za 1,3 posto i restorani i hoteli za 0,7 posto.

U prosjeku je zabilježen pad cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,2 posto, prevoza za 0,4 posto, te ostalih dobara i usluga za 0,2 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Potrošačke cijene u septembru u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku su bile više za 4,2 posto. Prosječni rast cijena zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića za 7,8 posto, alkoholnih pića i duhana za 3,9 posto, stanovanja i režijskih izdataka za 2,3 posto, namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće za 1,3 posto, zdravstva za 5,9 posto, komunikacija za 1,7 posto, rekreacije i kulture za 4,8 posto, obrazovanja za 3,6 posto, restorana i hotela za osam posto, te ostalih dobara i usluga za tri posto.

Odjeća i obuća u prosjeku su bili jeftiniji za 7,5 posto i prevoz za 0,8 posto.