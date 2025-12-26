Inflacija u BiH raste: Potrošačke cijene u novembru više za 4,4 posto na godišnjem nivou

Jasmina Ibrahimović
Foto: Freepik Ilustracija

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru ove godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su više za 0,5 posto, dok je na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen rast cijena od 4,4 posto.

Hrana i bezalkoholni napici, u novembru ove u odnosu na novembar prošle godine, u prosjeku su bili skuplji za šest posto, stanovanje i režijski izdaci za 6,6 posto, zdravstvo za pet posto, prijevoz za 1,4 posto, komunikacije za 1,5 posto, a restorani i hoteli za 7,7 posto. Odjeća i obuća u prosjeku su bili jeftiniji za 8,1 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Najveći mjesečni rast cijena (u novembru u odnosu na oktobar ove godine) u prosjeku je zabilježen kod stanovanja i režijskih izdataka 1,8 posto, prevoza 1,9 posto i restorana i hotela 0,2 posto. Manji rast bilježe i namještaj, kućanski uređaji, zdravstvo, te rekreacija i kultura.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su bili jeftiniji 0,1 posto, alkoholna pića i duhan 0,4 posto, odjeća i obuća za 0,8 posto i obrazovanje za 0,2 posto.

