Inflacija u BiH: Pogledajte gdje je zabilježen rast, a gdje pad cijena

Kupovina namirnica, 1000KM/ SZO/ Sve skuplja svakodnevica: Građani BiH se odriču mesa, kahve i osnovnih namirnica
Foto: Pexels/Arhiva - Kupovina namirnica u marketima

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru su bile više za 4,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je blago povećanje u odnosu na septembar, kada je godišnji rast iznosio 4,2 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U poređenju s prethodnim mjesecom, prosječne cijene su u oktobru porasle za 0,4 posto.

Mjesečne promjene cijena

Posmatrano prema namjeni potrošnje, zabilježen je rast cijena u sljedećim odjeljcima:

Alkoholna pića i duhan za 0,1 posto, odjeća i obuća za 0,9 posto, stanovanje i režijski izdaci za 2 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3 posto, zdravstvo za 0,2 posto, prijevoz za 0,5 posto, obrazovanje za 0,1 posto te restorani i hoteli za 0,2 posto.

Pad cijena registrovan je u odjeljcima rekreacija i kultura za 0,1 posto i ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

Godišnje kretanje cijena

Na godišnjem nivou, najveći rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici – 6,9 posto, alkoholna pića i duhan – 3,8 posto, stanovanje i režijski izdaci – 5,2 posto, namještaj, kućanski uređaji i održavanje kuće – 1,8 posto, zdravstvo – 5,5 posto, komunikacije – 1,7 posto, rekreacija i kultura – 4,7 posto, obrazovanje – 3,3 posto, restorani i hoteli – 7,8 posto te ostala dobra i usluge – 2,5 posto.

Jedini prosječni pad na godišnjem nivou zabilježen je u odjeljku odjeća i obuća, gdje su cijene bile niže za 8,2 posto.

