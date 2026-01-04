Inflacija u BiH porasla na 4,2 posto u zadnjem kvartalu 2025. zbog rasta cijena hrane i struje

Inflacija u BiH u četvrtom kvartalu 2025. godine procijenjena je na 4,2 posto, a rast cijena hrane i struje označen je kao glavni razlog dodatnog inflatornog pritiska, navedeno je u najnovijoj brzoj procjeni Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Ukupna inflacija u posljednjem kvartalu godine blago je revidirana naviše u odnosu na ranije procjene iz septembra, i to za 0,3 procentna poena. Do ove korekcije došlo je zbog snažnog rasta cijena hrane, kao i povećanja režijskih troškova, prvenstveno cijena električne energije. Temeljna inflacija u istom periodu procijenjena je na 4,3 posto, što pokazuje da inflatorni pritisci nisu ograničeni samo na energente, već imaju širi uticaj na ukupne životne troškove.

Uprkos povišenoj inflaciji u zadnjem kvartalu 2025. godine, procjene ukazuju da bi u kratkom roku moglo doći do njenog postepenog usporavanja. Kao glavni razlog navodi se bazni efekat, odnosno poređenje sa periodima ranije visoke inflacije. Preliminarne procjene pokazuju da bi ukupna inflacija u prvom kvartalu 2026. godine mogla iznositi 3,8 posto, dok se temeljna inflacija procjenjuje na 3,5 posto, uz pretpostavke koje se odnose na trenutne informacije sa tržišta rada i kretanja minimalnih plata u 2026. godini.

Istovremeno, zabilježen je umjeren rast ekonomske aktivnosti. Realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2025. godine procijenjen je na 1,9 posto, dok preliminarna procjena rasta BDP-a u četvrtom kvartalu iznosi 2,1 posto. Taj rast se u najvećoj mjeri oslanja na sektor usluga, dok je doprinos proizvodnih djelatnosti i dalje ograničen.

Procjene ekonomske aktivnosti i inflacije u kratkoročnom periodu ostaju u skladu sa jesenjim srednjoročnim makroekonomskim projekcijama, uz upozorenje da će kretanje cijena hrane i električne energije i dalje imati značajan uticaj na inflaciju i u narednom periodu.