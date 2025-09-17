Gostujući ansambl Buna na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Narodno pozorište Tuzla i ove sedmice donosi bogat program, a publiku očekuju plesna i teatarska ostvarenja na domaćoj i gostujućoj sceni.

U srijedu, 17. septembra, na sceni Narodnog pozorišta Tuzla moći ćete gledati gostujući ansambl Buna sa plesnom predstavom „Glas kamena“. Ova izvedba donosi jedinstvenu energiju i umjetnički doživljaj kroz pokret, a publika će je moći pogledati od 19:30 sati.

Dan kasnije, u četvrtak 18. septembra, ansambl Narodnog pozorišta Tuzla putuje u Sarajevo gdje će u Pozorištu mladih izvesti predstavu „Tri prikazivanja Boga“. Riječ je o komadu koji na sceni otvara prostor za razmišljanje o univerzalnim pitanjima čovjeka i društva, a izvođenje je zakazano za 20 sati.

Iz Narodnog pozorišta Tuzla poručuju da publiku i ove sedmice očekuje snažan umjetnički doživljaj i pozivaju sve zainteresovane da uživaju u teatru i plesu.