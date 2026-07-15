Grad Tuzla objavio javni poziv za podršku poduzetnicima kroz program „Siguran start“

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, obavještava zainteresirane samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva, registrovane na području grada Tuzle, da je dana 15.7.2026. godine, na službenoj internet stranici Grada Tuzle, objavljen Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu namijenjenih za podršku privatnih preduzeća i poduzetnika, po Projektu „Siguran start“.

U okviru ovog Javnog poziva otvorene su dvije linije podrške:

Podrška za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva, registrovane u 2026. godini na području grada Tuzle. Podrška za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovane u 2025. godini na području grada Tuzle.

Putem ovog Javnog poziva, u okviru navedenih linija podrške, dostupni su sljedeći oblici podrške :

a) refundiranje/finansiranje troškova obaveznih doprinosa za PiO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za vlasnika registrovane samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju, za firme registrovane u 2026. godini, i to za obaveze u periodu od registracije firme pa do 31.12.2026. godine, dok za vlasnika registrovane samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju, registrovane u 2025. godini, za obaveze u periodu od 1.1.2026. do 31.12.2026. godine.

( Napomena : Za oblik podrške, pod tačkom a), ne mogu aplicirati subjekti registrovani kao privredno društvo).

b) sufinansiranje nabavke neophodne opreme i sredstava za rad registrovanog subjekta do 50% vrijednosti nabavljene opreme, za samostalne poduzetničke djelatnosti i privredna društva registrovane u 2026. i 2025. godini.

( Napomena : Oprema mora biti nova, odnosno nekorištena i nabavljena u 2026. godini ).

e) sufinansiranje do 50% troškova zakupa poslovnog prostora u kojem subjekt obavlja registrovanu djelatnost, za samostalne poduzetničke djelatnosti i privredna društva, oregistrovane u 2026. godini, za obaveze u periodu od registracije do 31.12.2026. godine, a za samostalne poduzetničke djelatnosti i privredna društva registrovana u 2025. godini, za obaveze u periodu od 1.1.2026. do 31.12.2026. godine.

d) sufinansiranje/finansiranje troškova poslovnih usluga (računovodstvenih, pravnih, usluga marketinga, informatičkih, finansijskih i sl.), za samostalne poduzetničke djelatnosti i privredna društva, registrovane u 2026. godini, za obaveze u periodu od registracije do 31.12.2026. godine, a za samostalne poduzetničke djelatnosti i privredna društva, registrovane u 2025. godini, za obaveze u periodu od 1.1.2026. do 31.12.2026. godine.

Javni poziv otvoren je 21 dan od dana objave, tako da je zadnji rok za prijavu, dana 5.8.2026. godine.

Tekst Javnog poziva, sa pratećim obrascima za prijavu, mogu se preuzeti putem sljedećih linkova :

Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: “Siguran start” (Datum objave:15.07.2026.)

Za dodatne informacije o ovom Javnom pozivu, iznosima novčane podrške, načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, zainteresirani aplikanti se mogu obratiti u Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-383, 307-387 i 307-389.