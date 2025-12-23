U Gradskoj upravi Tuzla danas su potpisani ugovori o dodjeli podsticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba iz ranjivih kategorija. Riječ je o mjeri kojom Grad Tuzla nastavlja podršku zapošljavanju mladih, teže zapošljivih osoba i drugih društveno osjetljivih grupa, kroz finansiranje obaveznih doprinosa poslodavcima koji ih zaposle.

Grad Tuzla podržao zapošljavanje mladih i teže zapošljivih osoba

Privrednicima su danas, više nego ikada, potrebni podrška i podsticaj kada je riječ o zapošljavanju osoblja. Visoki troškovi, neizvjesno tržište i veliki rizici često obeshrabruju poslodavce da se odluče na nova zapošljavanja, posebno kada je riječ o mladim i teže zapošljivim kategorijama.

„Otvaranje bilo kojeg biznisa danas je zaista zahtjevno, zahtjeva mnogo ulaganja na startu i što je najveći problem, to je ogroman rizik u nekom daljem kontinuitetu održivosti takvog oblika biznisa. Tako da bilo koji način podrške je u svakom slučaju dobro došao“, govori dr. Mirsad Selimović, vlasnik poliklinike.

Istog mišljenja su i drugi poslodavci koji su danas potpisali ugovore, ističući da su ovakvi programi često presudni da se nekome pruži prva šansa za posao.

„Zaposliću kolegu koji se bavi ovim poslom u našoj trenutnoj oblasti. Imamo dosta tih trenera koji ne rade u svojoj profesiji pa nam je u cilju da malo probudimo te naše kolege da se bave ovim poslom jer stvarno ima posla“, kaže Melina Omerović, vlasnica fitness centra.

Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 55 hiljada konvertibilnih maraka, a sredstva su dodijeljena za 23 privredna subjekta koji će tokom 2025. godine zaposliti 22 osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje Tuzla. Najveći broj zaposlenih dolazi iz kategorije mladih osoba starosti od 18 do 35 godina.

„Sredstva koja će se raspodijeliti namijenjena su za plaćanje obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Ono što je obaveza pravnog lica sa kojim danas potpišemo ugovor, jeste da ovo lice zaposli ili će ga zaposliti u toku 2025. godine, ali uz obavezu da ovo lice zadrži u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci“, pojasnila je Alma Halilović, pomoćnica gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

Cilj programa je da osobe iz ranjivih kategorija steknu radno iskustvo i lakše se zadrže na tržištu rada, dok se poslodavcima smanjuje finansijski pritisak u početnoj fazi zapošljavanja.

„Mi smo kroz realizaciju javnog poziva podržali 23 privredna subjekta. Od toga je 16 lica koja će se zaposliti iz kategorije mladih osoba, znači između 18 i 35 godina starosti, pet lica je iz kategorije teže zapošljivih osoba, a jedno lice je iz kategorije manjinskih naroda“, govori Halilović.

Iz Gradske uprave najavljuju nastavak sličnih mjera i u narednoj godini. U budžetu za 2026. godinu planirano je povećanje sredstava za zapošljavanje ranjivih kategorija, kao i dodatna izdvajanja za programe podrške privredi, poduzetništvu i poljoprivredi.