Grad Tuzla raspisao javni poziv za mobilnost mladih

Edina Rizvić Aščić
Zgrada Gradske uprave Tuzla/ Tabla/ Grad Tuzla raspisao javni poziv za mobilnost mladih
Foto: Grad Tuzla

Grad Tuzla je putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu raspisao Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske pozicije „Tekući transfer za mobilnost mladih“.

Za ovu namjenu u 2025. godini izdvojeno je 10.000 KM, a sredstva su namijenjena podršci mladima kroz projekte i aktivnosti koji doprinose njihovoj mobilnosti i razmjeni iskustava.

Javni poziv ostaje otvoren do 25. septembra 2025. godine, a svi zainteresovani tekst poziva i potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzle (https://grad.tuzla.ba/jp/).

pročitajte i ovo

Vijesti

Od 1. septembra struja skuplja: Evo koji uređaj vam pravi najveći račun u kući

Vijesti

Studenti najavili veliki protest u Novom Sadu

Vijesti

Istraživanje: Svaki deseti novinar u BiH ima dijagnostikovan mentalni poremećaj

Istaknuto

Info dan za podršku mladima u TK 8. septembra u BKC-u Tuzla

Sport

BiH danas protiv Gruzije za historijski plasman u osminu finala Eurobasketa

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]