Grad Tuzla raspisao javni poziv za mobilnost mladih

Grad Tuzla je putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu raspisao Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske pozicije „Tekući transfer za mobilnost mladih“.

Za ovu namjenu u 2025. godini izdvojeno je 10.000 KM, a sredstva su namijenjena podršci mladima kroz projekte i aktivnosti koji doprinose njihovoj mobilnosti i razmjeni iskustava.

Javni poziv ostaje otvoren do 25. septembra 2025. godine, a svi zainteresovani tekst poziva i potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzle (https://grad.tuzla.ba/jp/).