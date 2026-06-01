Grad Tuzla uveo kružne linije A i B, nove linije kroz Stupine i Sjenjak

Kružne linije, koje su ranije bile dio javnog prijevoza u Tuzli, ponovo su uvedene uoči početka ljetne sezone, s ciljem bolje organizacije saobraćaja koji je svakodnevno sve intenzivniji.

Grad Tuzla ponovo je uspostavio kružne linije A i B, koje nisu saobraćale duži niz godina. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su organizovani svakih 30 minuta.

Linije će kretati od stanice Siporeks, jedna će ići u pravcu Ekonomske škole, Brčanske malte i Mejdana, te ponovo nazad u bazu na Siporeksu. Druga linija ići će obrnutim redoslijedom, Mejdan, Brčanska malta te Ekonomska škola a zatim Siporeks.

Građani koji su već koristili neku od kružnih linija ili već ustaljene redovne linije, navode da su zadovoljni, prije svega zbog povećanog broja polazaka i češćih vožnji.

„Ne vozim se toliko često ali se vozim uglavnom, sada sam zadovoljna s obzirom da su povećali broj linija a i cijene su bolje nego što su bile.“

„Jeste li zadovoljni? Jesam normalno da jesam, cijene su dobre, usluge su fantastične, šoferi su predivni samo rijetko idem.“

„Vrlo često se vozim, zadovoljna sam, tako sam odrasla.“ kazali su građani Tuzle.

Iz Gradske uprave navode da će na kružnim linijama saobraćati četiri autobusa, koji će građanima biti dostupni svakog dana, dok će u periodima pojačanog prometa, posebno petkom i subotom, voziti u produženom terminu.

“Petak, subotu i nedjelju će biti ujutro od 6 do 23 sata, a od ponedjeljka do četvrta će biti od 6 do 21 sat.“ navodi gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Iz kompanije GIPS, koja pruža usluge javnog linijskog prijevoza, ističu da u narednom periodu planiraju realizovati više projekata koji bi trebali doprinijeti boljim uslovima saobraćaja u Tuzli. Jedan od prvih koraka odnosi se na prilagođavanje aplikacije za praćenje kretanja autobusa, kako gradskih linija, tako i kantonalnih polazaka. Putnici će tako putem zvanične stranice prijevoznika moći jednostavno provjeriti gdje se u tom trenutku nalazi njihov autobus.

„Radimo također na dodatnoj digitalizaciji autobuskih stajališta. Kada putnik dođe na autobusno stajalište, moći će vidjeti za koliko vremena autobus dolazi. Tako više neće morati gledati red vožnje, nego će na samom stajalištu, na primjer kod Ekonomske škole, koja je jedno od najfrekventnijih autobuskih stajališta, imati informaciju kada dolazi sljedeći autobus i za koliko vremena stiže.“ kazao je Jasmin Gradaškić, direktor GIPS Tuzla.

Osim ponovo uvedenih kružnih linija, izmijenjene su i linije 14, 18 i 6, koje sada prolaze kroz najfrekventnije dijelove Tuzle.

“Tri postojeće linije, 14 i 18 idu sada kroz naselje Sjenjak a linije broj 6 ide kroz Stupine. Ovo smo uveli iz razloga što su ove mjesne zajednice veoma gusto naseljene, veliki broj građana živi u ovim mjesnim zajednicama, imali smo stalne zahtjeve da napravimo jednu liniju kroz ovaj dio našeg grada.“ dodaje Lugavić.

Ponovnim uspostavljanjem kružnih linija očekuje se smanjenje saobraćajnih gužvi u Tuzli, ali i djelimično unapređenje javnog gradskog prevoza, posebno u dijelovima grada gdje je potreba za češćim polascima izraženija. U narednom periodu bit će poznato koliko će nove i ponovo uvedene linije odgovoriti stvarnim potrebama građana, ali iz Gradske uprave i prijevoznika poručuju da je cilj javni prijevoz učiniti dostupnijim, funkcionalnijim i prilagođenijim svakodnevnom kretanju putnika kroz Tuzlu.