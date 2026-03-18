Građane BiH na granicama čekaju nove procedure, moguća duža zadržavanja

Arnela Šiljković - Bojić
Granični prelazi, gužve
Građani BiH koji putuju u zemlje šengenskog prostora u narednom periodu mogli bi se suočiti s dužim zadržavanjima na graničnim prelazima i aerodromima zbog postepenog uvođenja novog evropskog sistema registracije ulaska i izlaska, poznatog kao EES.

Riječ je o biometrijskom sistemu koji Evropska unija uvodi za državljane zemalja koje nisu članice EU, a koji će evidentirati ulaske i izlaske iz šengenske zone. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, podaci o putnicima ubuduće će se evidentirati digitalno.

To znači da će putnicima prilikom prvog prelaska granice biti uzimani otisci prstiju i fotografija lica, zbog čega se na pojedinim prelazima i aerodromima već sada očekuju sporije procedure i duža čekanja.

Novi sistem ne mijenja pravila boravka za građane BiH u šengenskoj zoni. I dalje će važiti pravilo prema kojem je dozvoljen boravak do 90 dana unutar perioda od 180 dana, ali će kontrola biti preciznija i automatski evidentirana.

Veća zadržavanja mogu se očekivati ne samo na aerodromima, nego i na kopnenim graničnim prelazima prema državama Evropske unije, posebno na rutama koje građani BiH najčešće koriste pri putovanju prema Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj.

Putnicima se zbog toga savjetuje da na put krenu ranije, posebno ako putuju avionom ili prelaze granicu u danima pojačanog saobraćaja.

