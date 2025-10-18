Građani javljaju, lisice sve prisutnije u gradu

Posljednjih dana brojni građani Tuzle javljaju da sve češće primjećuju lisice u naseljenim područjima, pa čak i u centru grada. Na društvenim mrežama objavljuju se fotografije i snimci ovih životinja koje se kreću ulicama, dvorištima i parkovima, što izaziva znatiželju, ali i zabrinutost među stanovnicima.

Prema mišljenju stručnjaka za zaštitu prirode i biologiju divljih životinja, prisustvo lisica u urbanim sredinama nije neuobičajeno i obično je povezano s promjenama u njihovom prirodnom staništu. Zbog smanjenja broja glodara u prirodi, krčenja šuma i širenja gradskih zona, lisice sve češće traže hranu u blizini ljudi. Gradovi im nude lakši pristup otpadu, ali i sigurnije sklonište tokom zime.

Iako lisice u osnovi nisu agresivne i uglavnom izbjegavaju kontakt s ljudima, stručnjaci upozoravaju da ih ne treba hraniti niti pokušavati približiti. U rijetkim slučajevima mogu biti prenosnici bjesnila ili drugih bolesti, zbog čega je važno da se građani ponašaju oprezno. Ukoliko se primijeti lisica koja djeluje bolesno, dezorijentisano ili agresivno, o tome treba obavijestiti veterinarsku inspekciju ili nadležnu službu civilne zaštite.

Veterinari podsjećaju da je važno i voditi računa o kućnim ljubimcima, posebno o mačkama i psima koji izlaze napolje, te ih redovno vakcinisati. Lisice nisu prijetnja ukoliko se poštuje prirodna distanca, ali njihovo sve češće prisustvo u naseljima ukazuje na šire ekološke promjene koje bi trebalo pratiti i analizirati.