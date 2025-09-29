Gradsko vijeće sutra razmatra uvođenje komunalnih taksi

Gradsko vijeće Tuzla, sutra, razmatra uvođenje komunalnih taksi, odnosno nacrt Odluke o komunalnim taksama, kojom se uvodi detaljno regulisana naplata taksi na području grada. Nacrt predviđa da se naplata vrši po zonama, sa podjelom na tri gradske zone, a obuhvata vrste taksi, obveznika, visine i rokova plaćanja, pa do mogućnosti oslobađanja od obaveze plaćanja.

Prema članu 3. nacrta, takse se naplaćuju za priređivanje zabavnih igara, korištenje aparata za posebne igre na sreću, poslovne prostore u kojima se priređuju igre na sreću, izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima i baštama, priređivanje komercijalnih koncerata, kao i za postavljanje i držanje uređaja poput bankomata, parkomata, kafe aparata i sličnih automata za naplatu gotovine ili usluga.

Obveznici plaćanja, prema članu 4., su sva pravna i fizička lica koja koriste pravo postavljanja, držanja ili korištenja uređaja i predmeta za koje je predviđena taksa. Ukoliko je za istu taksu prijavljeno više obveznika, njihova obaveza je solidarna, što znači da svi zajedno odgovaraju za plaćanje.

Nacrtom su precizirani i slučajevi oslobađanja od plaćanja. Tako će, između ostalog, od taksi biti izuzeti organi Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle, međunarodne organizacije i diplomatsko-konzularna predstavništva, ustanove u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i humanitarnih djelatnosti, vjerske zajednice, organizacije ratnih vojnih invalida, porodice šehida i poginulih boraca, kao i demobilisani borci. Oslobođenje važi i za obrtnike koji obavljaju tradicionalne djelatnosti ili kućnu radinost, kao i za pravna lica koja u svojstvu suorganizatora sa Gradom Tuzla realizuju manifestacije od značaja za grad.

Nakon usvajanja ovog Nacrta planirana je javna rasprava.

Nova odluka ne odnosi se na raniju odluku Gradskog vijeća Tuzla iz decembra prošle godine kada je ukinuta obaveza plaćanja komunalne takse za isticanje firme.

Odluka Gradskog vijeća donesena je nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svom rješenju utvrdio da su određene odredbe Zakona o komunalnim taksama neustavne. Konkretno, Ustavni sud BiH je ocijenio da su odredbe člana 3. stav 1. tačka 4. i stav 2, te član 12. Zakona o komunalnim taksama, koje propisuju obavezu plaćanja komunalne takse za isticanje firme, u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.