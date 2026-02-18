Gradsko vijeće Tuzla razmatra povećanje participacije u vrtićima JU „Naše dijete“

Gradsko vijeće Tuzla na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 23. februara, razmatrat će prijedlog odluke koji se odnosi na povećanje participacije roditelja za boravak djece u vrtićima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla.

Na dnevnom redu nalazi se tačka koja predviđa razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na odluku Upravnog odbora ove ustanove o visini participacije korisnika usluga, uz kriterije za umanjenje.

Prema prijedlogu odluke, participacija za cjelodnevni boravak djeteta trebala bi iznositi 250 KM mjesečno, dok bi cijena poludnevnog boravka bila 190 KM mjesečno. U dokumentu se navodi da bi se nova cijena primjenjivala od narednog mjeseca nakon dobijanja saglasnosti Gradskog vijeća.

U elaboratu koji je dostavljen uz zahtjev za povećanje participacije, JU „Naše dijete“ navodi da trenutno usluge koristi 1.336 djece, od čega je 88 djece na poludnevnom boravku, dok ustanova posluje kroz više poslovnih jedinica na području Tuzle.

Kao razloge za povećanje cijena, u dokumentu se navodi rast operativnih troškova, uključujući poskupljenja hrane, higijenskih sredstava, energenata, održavanja objekata i opreme, te povećane troškove zbog širenja kapaciteta i otvaranja novih poslovnih jedinica.

U elaboratu se navodi i da su trenutne cijene participacije 200 KM za cjelodnevni boravak i 150 KM za poludnevni boravak, te da su cijene usluga u drugim predškolskim ustanovama u Tuzli u prosjeku znatno više.

Prijedlog odluke predviđa i zadržavanje popusta od 10 posto za porodice koje imaju dvoje ili više djece u vrtićima JU „Naše dijete“, dok su kroz dokument definisani i kriteriji za umanjenje participacije u slučaju odsustva djeteta ili drugih opravdanih razloga.

Konačnu odluku o davanju saglasnosti donijet će vijećnici na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, nakon čega bi eventualno usvajanje omogućilo primjenu novih cijena već od narednog mjeseca.