Gradsko vijeće Tuzla: Usvojena odluka o popravkama zgrada

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o sufinansiranju nužnih popravki na zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Odluka se odnosi na zgrade koje imaju dva ili više etažnih vlasnika, odnosno više od četiri pojedinačne etažne jedinice, u skladu sa kantonalnim Zakonom o korištenju, održavanju i upravljanju zajedničkih dijelova.

Budžet i svrha odluke

Rebalansom budžeta Grada Tuzla u julu je otvorena posebna stavka – kapitalni grant za sufinansiranje nužnih popravki u 2025. godini. Za ovu namjenu predviđeno je 200.000 KM, a sredstva će se trošiti na osnovu odluke Gradskog vijeća koju je pripremio gradonačelnik u saradnji sa službama civilne zaštite i inspekcijskih poslova.

Kako će izgledati prijava

Služba civilne zaštite Grada Tuzla najavila je da će javni poziv biti objavljen do kraja tekuće sedmice. Na njega će se moći prijaviti upravitelji zgrada – bilo ugovorni ili prinudni – u ime i za račun etažnih vlasnika. Definicije nužnih popravki preuzete su iz kantonalnog propisa, a u prvi plan stavljene su intervencije na krovovima, fasadama i drugim zajedničkim dijelovima objekata.

Visina sufinansiranja

Grad Tuzla će finansirati 30% troškova, dok će preostalih 70% osigurati etažni vlasnici. Maksimalni iznos koji Grad može sufinansirati po vrsti popravke ograničen je na:

do 8.000 KM za krovove

do 20.000 KM za fasade

do 3.000 KM za sve ostale radove

Tuzla je jedina jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu koja je u budžet uvrstila ovu vrstu podrške, čime se nastoji rasteretiti građane i pomoći u održavanju stambenih objekata.

Planovi za narednu godinu

Tokom rasprave, vijećnici su iznijeli više prijedloga za poboljšanje odluke i procedura. Gradska uprava obavezana je da razmotri mogućnosti primjene tih zaključaka za narednu godinu, s ciljem obezbjeđivanja većih finansijskih sredstava i efikasnijeg sistema podrške građanima.