Na groblju Trnovac u Tuzli srušeno suho drveće oštetilo nadgrobne spomenike

Na najvećem tuzlanskom groblju Trnovac danas su zabilježene štete nakon što je suho drvo palo na više nadgrobnih spomenika. Fotografije s mjesta događaja prikazuju oboreno stablo koje je oštetilo nekoliko grobnih mjesta.

Riječ je o starim borovima koji se već duže vrijeme nalaze u lošem stanju i predstavljaju potencijalnu opasnost za posjetioce i spomenike. Ovakvi incidenti, ukazuju na potrebu za redovnijim održavanjem i kontrolom stabala u okviru kompleksa groblja Trnovac.

Podsjetimo, početkom ove godine u januaru je zabilježen identičan slučaj, kada su također zbog pada stabala na istom lokalitetu oštećeni nadgrobni spomenici.

Tada je istaknuto da je potrebno preuzeti češću i odgovorniju brigu o orezivanju i održavanju stabala u ovoj zoni, kako bi se spriječile nove štete i sačuvalo dostojanstvo ovog prostora.

Trnovačko groblje, koje je 8. jula 2009. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, jedno je od najstarijih i najvećih groblja u Tuzli. Premda je multikonfesionalno, nalazi se pod upravom Srpske pravoslavne crkvene opštine u Tuzli.

Na groblju su, između ostalih, sahranjeni prvi bosanskohercegovački akademski slikar Đorđe Mihajlović, te poznati umjetnik Ismet Mujezinović.

Građani očekuju da nadležni organi u saradnji s upravom groblja izvrše procjenu sigurnosti preostalih stabala i spriječe ponavljanje sličnih incidenata.