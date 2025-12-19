Gužve na graničnim prelazima na ulazu u BiH pred praznike

Gužve na graničnim prelazima na ulazu u BiH evidentirane su tokom cijelog dana, ali i večeras, potvrđeno je iz BIHAMK-a. Najduže kolone putničkih vozila formirane su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Šepak, gdje vozači na ulazak u Bosnu i Hercegovinu čekaju znatno duže nego uobičajeno.

Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je također pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz BIHAMK-a navode da se stanje na granicama može mijenjati, te da se vozačima preporučuje da prije polaska provjere aktuelne informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima.

Gužve na graničnim prelazima na ulazu u BiH su, kako se navodi, očekivane uoči predstojećih praznika, kada veći broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu dolazi u posjetu porodici i domovini.

Zbog povećanog broja vozila, pojačan je i saobraćaj na cestama širom Bosne i Hercegovine, naročito u većim gradskim zonama, gdje dolazi do usporenog kretanja i formiranja kolona. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, održavanje sigurnosnog odstojanja i strpljiva vožnja, kako bi se putovanje proteklo bez neugodnosti i zastoja.