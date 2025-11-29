Halilović se zvanično oprašta od reprezentacije BiH

Donedavni kapiten košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Miralem Halilović zvanično će se oprostiti od državnog dresa u nedjelju, uoči utakmice protiv Srbije u okviru kvalifikacija za Mundobasket.

Košarkaški savez BiH potvrdio je da će u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu pred početak susreta biti upriličena posebna ceremonija.

“Kao kapiten, Halilović je predvodio Zmajeve do nekih od najvećih pobjeda u historiji te ostavio neizbrisiv trag u nacionalnom timu”, poručili su iz KS BiH.

Halilović je više od deset godina nosio dres reprezentacije, a iako je s ekipom bio i na proteklom Eurobasketu, zbog povrede nije mogao nastupiti.

Utakmica BiH – Srbija igra se u nedjelju od 20:00 sati, uz direktan televizijski prijenos na Arena Sportu.