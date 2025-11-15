Ženska košarkaška reprezentacija BiH večeras u Dublinu igra protiv Irske

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Dublinu protiv Republike Irske igra meč drugog kola kvalifikacija za Eurobasket 2027.

Oba sastava u prvom kolu zabilježila su poraze te će u večerašnjem duelu tražiti prvi trijumf.

“Prvi put igramo protiv Irske, riječ je o protivniku koji je nepoznanica za nas. U svakom slučaju, fokus kroz treninge i pripreme za utakmicu stavljamo na našu igru, nadam se da će to biti dovoljno za pozitivan rezultat”, kaže bh. reprezentativka Anđela Šipka.

Selektor Emir Halimić u susretu računa na sljedeće igračice: Dragana Domuzin (kapiten), Kamiah Smalls, Azra Nikšić, Ajla Hidić, Danijela Mitrović, Anđela Šipka, Ajla Selimović, Jana Guska, Anđela Bekić, Valentina Došić, Ena Šehović i Ivona Krakić.

Utakmica počinje u 20:25 sati po vremenu u BiH, uz direktan TV prijenos na kanalu Arena Sport 1.