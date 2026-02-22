Košarkaši BiH započeli okupljanje u Tuzli pred duel sa Švicarskom

RTV SLON
Košarkaši BiH
Foto: FENA/ Košarkaši BiH (Arhiva)

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli pred kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Švicarske. Dio reprezentativaca već je stigao, dok se dolazak preostalih očekuje do večeras ili najkasnije sutra ujutro.

Večeras će u dvorani Mejdan igrači koji budu na raspolaganju obaviti lagani trening, dok je za sutra planirano pojačavanje intenziteta rada kako bi ekipa što spremnije dočekala prvi susret sa Švicarcima, koji je na programu 27. februara u Tuzli.

Selektor Dario Gjergja za ovaj susret pozvao je sljedeće košarkaše: Adnan Arslanagić (Giessen, Njemačka), Darko Talić (Borac WWin), John Roberson (Toulon, Francuska), Edin Atić (Bosna BH Telecom), Asim Gutić (Bosna BH Telecom), Tarik Hrelja (Student m:tel), Adin Vrabac (Ourense, Španija), Aleksandar Lazić (Igokea m:tel), Malik Skalonjić (Spartak Subotica, Srbija), Amar Alibegović (Granada, Španija), Stefan Simanić (Šiauliai, Litvanija), Dušan Makitan (Borac WWin), Emir Sulejmanović (Unicaja, Španija), Ajdin Penava (Slask Wroclaw, Poljska), Reuf Livadić (Promo Donji Vakuf), Džanan Musa (Dubai, UAE) i Kenan Kamenjaš (Dubai, UAE).

Stručni štab u prvom susretu neće moći računati na Musu i Kamenjaša, ali će oni biti na raspolaganju za revanš utakmicu koja se igra 2. marta u Švicarskoj.

Pod znakom pitanja je i dolazak Johna Robersona, dok je u dogovoru sa Spartakom i Amarom Gegićem odlučeno da on preskoči ovaj reprezentativni prozor.

Bosna i Hercegovina je u prva dva kola kvalifikacija poražena od Turske i Srbije, a predstojeći mečevi protiv Švicarske imaju veliki značaj u borbi za plasman u naredni krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Pekara Arena daruje besplatne lepine tokom ramazana

Sport

Sloboda bolja od Student Igokee

Sport

Sloboda večeras protiv Vršca

Tuzla i TK

Više od 250 pasa u neizvjesnosti: Azil „Nirina“ čeka institucionalnu pomoć

Istaknuto

Tuzla–Sarajevo bez roka i bez marke: TK dobio animacije puteva umjesto...

Tuzla i TK

U Tuzli i Banovićima uskoro nove fotonaponske elektrane na rudarskim poljima

Istaknuto

Duge kolone vozila na izlazu iz BiH na više graničnih prelaza

Magazin

Ne kupujte ovo za Dan žena: Najčešće greške pri izboru poklona

Vijesti

Mjera “zaključanih cijena” u FBiH uskoro završava, građanima stiže aplikacija

Tuzla i TK

Nove akcije darivanja krvi u Tuzli i Lukavcu

Sport

Kapiten Manchester Uniteda čestitao fudbaleru Sarajeva na golu protiv Posušja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]