Helez u oproštajnoj posjeti primio ambasadora Palestine u BiH Rezeqa Namoora

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane BiH Zukan Helez primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini Rezeqa Namoora.

Ministar Helez izrazio je zadovoljstvo što ima priliku da ugosti ambasadora Namoora u oproštajnoj posjeti, nakon punih 11 godina uspješnog obavljanja diplomatske dužnosti u Bosni i Hercegovini.

Uputio mu je iskrenu zahvalnost na predanom radu i ličnom doprinosu jačanju prijateljskih i diplomatskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Države Palestine, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

U saopćenju se navodi da je Bosna i Hercegovina priznala Državu Palestinu 1992. godine, čime su uspostavljeni formalni diplomatski odnosi, što potvrđuje dosljednu podršku naše zemlje palestinskom narodu i njegovom pravu na slobodu, dostojanstvo i državnost.

Tokom razgovora Helez je izrazio nadu da će palestinski narod, koji je kroz historiju pretrpio velika stradanja, u skoroj budućnosti živjeti u slobodi i miru u svojoj, međunarodno priznatoj državi, te da će se bilateralni odnosi nastaviti razvijati kroz politički dijalog i saradnju u različitim oblastima.

Ministar odbrane BiH izrazio je zadovoljstvo zbog mogućnosti da Oružane snage BiH učestvuju u mirovnoj misiji u Gazi, u okviru operacija podrške miru predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama, te je naglasio da su preduzete sve neophodne aktivnosti kako bi se taj angažman realizovao.

– Želim izraziti zadovoljstvo povodom otvaranja sjedišta Udruženja ‘Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini’ u Sarajevu, u februaru ove godine. Smatram da je ovaj korak izuzetno važan za jačanje kulturnih veza i povezivanje naših zajednica, te želim da taj prostor bude mjesto razumijevanja, dijaloga i saradnje. Ambasadoru Namooru želim lični i profesionalni uspjeh u budućim angažmanima, uz uvjerenje da će prijateljski odnosi između naših zemalja nastaviti da se razvijaju i nakon njegovog odlaska – izjavio je Helez, saopćeno je iz MOBiH.