Helez: Vrijeme je za ukidanje entiteta!

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagovao je na obilježavanje neustavnog 9. januara u entitetu Republika Srpska, ocijenivši da je taj čin iz godine u godinu sve provokativniji i da predstavlja otvoreno ignorisanje odluka Ustavnog suda BiH.

Kako je naveo, uprkos jasnim sudskim presudama, obilježavanje takozvanog “Dana RS-a” koristi se za negiranje ustavnog i pravnog poretka države, zbog čega smatra da Tužilaštvo BiH mora reagovati. Istakao je da kontinuirano kršenje Ustava ne smije ostati bez pravnih posljedica.

Ministar je podsjetio da je Republika Srpska nastala u kontekstu genocida nad Bošnjacima i drugih teških ratnih zločina, naglašavajući da je za veliki broj građana Bosne i Hercegovine 9. januar simbol boli i sjećanja, a ne povod za slavlje. Prema njegovim riječima, tadašnje političko rukovodstvo RS-a snosi odgovornost za organizovanje i provođenje genocida.

Govoreći o aktuelnom političkom trenutku, poručio je da sadašnje rukovodstvo tog entiteta svjesno i planski koči evropski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine, čime se građanima uskraćuju bolji životni standard, pravna sigurnost i stabilnost.

Zbog svega navedenog, ministar smatra da je došlo vrijeme za ozbiljnu i argumentovanu raspravu na naučnom, stručnom, političkom i društvenom nivou o ukidanju entitetskog uređenja. Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kapaciteta za sve svoje građane te da bi, bez entitetskih podjela, mogla biti pravednija, uspješnija i stabilnija država.