Hladna stopala nisu uvijek bezazlena: Ovo su simptomi na koja treba obratiti pažnju

Hladna stopala nisu samo kratkotrajna neugoda, nego i mogući signal da tijelo upozorava na zdravstvene probleme. Mnogi ih povezuju sa zimom ili slabijom cirkulacijom, ali ponekad ovaj simptom ukazuje na ozbiljnije stanje. Kako temperature padaju, ljudi češće posežu za toplim čarapama i kupkama, pa hladna stopala postaju gotovo uobičajena pojava.

Ipak, stručnjaci ističu da uporno hladna stopala ne treba zanemarivati. Ljekari su ranije upozoravali da dugotrajno hladne ruke i stopala mogu biti znak „tihog ubice“, a sada je i liječnik britanskog NHS-a Amir Khan naglasio da stopala često otkrivaju važne tragove o zdravlju, prenosi Daily Express.

„Znam da mnoge odbija i sama pomisao na stopala, ali ona vam mogu dati bitne informacije o zdravlju, od bola i oticanja do utrnulosti“, rekao je dr. Khan u videu objavljenom na Instagramu.

Prema njegovim riječima, hladna stopala ili prsti mogu ukazivati na problem s malim krvnim sudovima, koji ograničavaju protok krvi. „To može biti znak loše kontrolisanog dijabetesa, povišenog holesterola, a češće se javlja kod pušača“, objasnio je.

Drugi znak je peckanje ili trnci, što može upućivati na perifernu neuropatiju, stanje koje nastaje zbog oštećenja živaca. „To se najčešće javlja kod loše kontrolisanog dijabetesa, ali može biti posljedica niske razine vitamina B12 ili folne kiseline, bolesti štitnjače, prekomjernog unosa alkohola ili djelovanja pojedinih lijekova“, ističe dr. Khan.

Bol u donjem dijelu stopala tokom hodanja često je posljedica plantarnog fascitisa, upale tkiva ispod stopala. „Obično se javlja oštar, probadajući bol u peti. Nekad može djelovati kao da imate kamen u cipeli, a ponekad je riječ o stresnom prijelomu koji na početku nije lako prepoznati“, dodaje.

Ako se pojavi rana ili čir koji ne zarasta, dr. Khan upozorava da je to znak za hitan pregled. „Neki oblici raka kože mogu se manifestovati kao rana koja ne prolazi. Zapamtite, ranama je potrebna kvalitetna ishrana, kiseonik i dobar protok krvi da bi zacijelile“, rekao je.

Otečena stopala su još jedan čest simptom. „Otok se može javiti nakon dužeg stajanja i ljeti je još češći. U većini slučajeva nije razlog za brigu i dovoljno je podići stopala kad dođete kući“, navodi. Međutim, otok može biti i posljedica problema s jetrom, bubrezima ili srcem, kao i prekomjerne težine, trudnoće ili određenih lijekova.

„Uvijek bih preporučio da se javite ljekaru zbog neobjašnjivog oticanja“, zaključio je dr. Khan.