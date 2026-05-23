Hoće li “Vječna svjetlost” nad Kapijom i ove godine ostati ugašena?

U ponedjeljak, 25. maja, navršava se 31 godina od jednog od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, zločina na tuzlanskoj Kapiji.

Uoči obilježavanja godišnjice ponovo je otvoreno pitanje obnove spomenika “Vječna svjetlost nad Kapijom”, memorijala koji je ustanovljen 1997. godine i koji se svake večeri palio u 20:55 sati. Snop svjetlosti bio je usmjeren prema nebu i trajao je 71 minutu, u znak sjećanja na 71 žrtvu.

Zastupnik Admir Čavalić ponovo je uputio inicijativu za obnovu ovog spomenika, ističući da je njegova posebnost bila u tome što se palio tokom cijele godine i svake večeri odavao počast žrtvama Kapije.

“Opet sam uputio inicijativu da se obnovi spomenik ‘Vječna svjetlost nad Kapijom’. Napominjem da je spomenik ‘Vječna svjetlost’ ustanovljen 1997. godine, te da se palio svake večeri u 20:55, pružajući snop svjetlosti prema nebu – svjetlost je sijala 71 minutu za 71 žrtvu”, kazao je Čavalić.

Podsjetio je da je ranije s kolegama prikupljao potpise građana kako bi ovaj spomenik bio vraćen, te da je inicijativu više puta upućivao prema Gradskom vijeću i Parlamentu Federacije BiH.

“Inicijative su načelno prihvaćene, a Gradsko vijeće je prošle godine također navelo da je potrebno obnoviti ovaj spomenik”, naveo je Čavalić.

Ipak, kako ističe, konkretni radovi još nisu urađeni, zbog čega nastavlja insistirati da se spomenik obnovi.

“Međutim, još uvijek ništa nije urađeno i zbog toga nastavljam insistirati, naročito jer ćemo u ponedjeljak, 25. maja, obilježiti godišnjicu ratnog zločina na Kapiji. Kultura sjećanja je ozbiljna stvar. Tu ne smije biti nenamjernih ili namjernih propusta ovog tipa”, kazao je Čavalić.