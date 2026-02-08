Horoskopski znakovi koji imaju dobar razlog za optimizam

Pet horoskopskih znakova ima posebno povoljan period u sedmici od 9. do 15. februara 2026. godine.

Astrolozi izdvajaju Vodoliju, Strijelca, Djevicu, Blizance i Ribe kao znakove kojima slijedi više optimizma i pozitivnih pomaka. Sedmicu obilježavaju značajni astrološki tranziti, prije svega ulazak Venere u znak Riba 10. februara.

Mjesec u Strijelcu donosi podsticaj i širi pogled na situacije tokom sezone Vodolije. Ulazak Mjeseca u Jarca 12. februara povezuje se s lekcijama koje donosi prelazak Saturna u Ovna dan kasnije. Naglasak je na ličnoj odgovornosti, učenju iz ranijih grešaka i postavljanju novih temelja.

Ribe

Za Ribe počinje period promjena, posebno jer se završava jedan zahtjevniji ciklus vezan za Saturna u njihovom znaku. Početak sedmice, uz Mjesec u Škorpiji, simbolično ukazuje na osjećaj pobjede i zatvaranje starog poglavlja.

Ulazak Venere u Ribe 10. februara donosi dodatni optimizam, jačanje kreativnosti i nove strasti, naročito u vezi s karijerom i ličnim interesovanjima. Fokus je i na učenju, čitanju i širenju znanja. Period je pogodan za slavljenje uspjeha i postavljanje novih ciljeva.

Blizanci

Za Blizance ova sedmica predstavlja završnicu jednog dužeg ličnog ciklusa. Mjesec u Škorpiji podstiče dublje razumijevanje sebe, ali i veću podršku drugima u okruženju.

Mjesec u Strijelcu stavlja naglasak na odnose i saradnju. Nakon ulaska Venere u Ribe, prioritet postaju obaveze i nedovršeni poslovi, posebno uoči naredne faze Merkurovih kretanja. Mjesec u Jarcu budi sjećanja, ali i potrebu da se preuzme kontrola i krene naprijed bez vezivanja za prošlost.

Djevica

Djevicama početak sedmice donosi iscjeljenje odnosa i jačanje veza s porodicom i prijateljima. Mjesec u Škorpiji podržava emocionalno čišćenje, dok Mjesec u Strijelcu usmjerava pažnju na dom i unutrašnju stabilnost.

Venera u Ribama donosi nove ljubavne prilike i mogućnost pomirenja. Period je povoljan za obnovu odnosa, ali i za dostojanstveno zatvaranje starih ljubavnih priča. Ulazak Saturna u Ovna podstiče hrabrost u pokazivanju emocija.

Strijelac

Strijelčevi će osjetiti nalet samopouzdanja i stvaralačke energije. Početak sedmice je pogodan za pisanje, umjetnost i izražavanje ideja bez opterećenja savršenstvom.

Ulazak Saturna u Ovna 13. februara donosi dugoročnu disciplinu i izdržljivost za realizaciju planova. Susret Mjeseca i Saturna u Jarcu naglašava ozbiljan pristup ciljevima i potrebu za novim strategijama rada uz zadržavanje vjere u vlastite sposobnosti.

Vodolija

Za Vodolije je sedmica intenzivna zbog više planeta u njihovom znaku. Mjesec u Škorpiji naglašava liderske sposobnosti i timski rad, dok Mjesec u Strijelcu donosi nove ideje i mentalno rasterećenje.

Ulazak Venere u Ribe povoljno utiče na finansije. Naglašen je savjet za kontrolu troškova i pravljenje plana štednje. Uz podršku Saturna u Ovnu, naglasak je na učenju, usavršavanju vještina i prilagođavanju promjenama.