Hrana koja čuva zdravlje crijeva

Edina Rizvić Aščić
Hrana koja čuva zdravlje crijeva
Foto: Pexels

Zdravlje crijeva direktno utiče na cijeli organizam – od probave i imuniteta do raspoloženja i nivoa energije. Stručnjaci za prehranu naglašavaju da izbor namirnica koje svakodnevno unosimo može imati ključnu ulogu u održavanju ravnoteže crijevne mikroflore.

Dobra vijest je da već jednostavne namirnice, koje se nalaze u gotovo svakoj kuhinji, mogu značajno doprinijeti zdravlju probave i crijeva.

Jogurt je bogat probioticima, korisnim bakterijama koje pomažu u održavanju crijevne flore. Redovna konzumacija može smanjiti probavne smetnje i poboljšati apsorpciju nutrijenata, posebno kada je riječ o prirodnom jogurtu bez dodatih šećera i aroma.

Kiseli kupus sadrži obilje vlakana i probiotika. Stručnjaci ističu da fermentirane namirnice uopće podstiču stvaranje dobrih bakterija u crijevima, čime jačaju imunitet i poboljšavaju probavu.

Cjelovite žitarice poput integralne riže, ječma ili zobi predstavljaju vrijedan izvor vlakana. Ona ne samo da sprječavaju zatvor i podstiču rad crijeva, nego služe i kao hrana korisnim bakterijama, čime se podržava zdrav mikrobiom.

Banane su praktičan i dostupan izvor prebiotika – spojeva koji hrane dobre bakterije u probavnom sistemu. Redovna konzumacija može poboljšati probavu i održati ravnotežu crijevne flore.

Uključivanjem ovih namirnica u svakodnevnu prehranu moguće je na jednostavan način podržati zdravlje crijeva i doprinijeti boljem funkcionisanju cijelog organizma.

