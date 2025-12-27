Hrvatska policija bilježi znatan pad ilegalnih migracija, granica s BiH i dalje pod nadzorom

Ove je godine zamjetan pad broja ilegalnih prelazaka granice, za čak 50 posto, no i dalje su pokušaji ilegalnih migranata da iz Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku gotovo svakodnevni, javlja HRT.

Luka Obajdin, policijski službenik i vodič policijskog psa u Postaji granične policije Cetingrad, rekao je da kao tim nastoje prvenstveno obeshrabriti moguće ilegalne prelaske državne granice, a po potrebi idu u pretrage terena.

U kontroli terena koriste se i dronovi. Ne službe više samo za pregled, već imaju i termovizijsku kameru, ali i svjetlosne te zvučne signale. Po potrebi prenose i poruku.

Joso Žafran, policijski službenik za zaštitu i nadzor državne granice kazao je da se poruka može prenijeti tako što se nešto kaže u mikrofon na kontroleru, a zvuk se potom prenosi na dron.

– Dovoljno je reći samo “stoj policija” ili nešto, da primijete da smo tu, da ih vidimo i onda ne pokušavaju više, vraćaju se u unutrašnjost BiH – dodao je Žafran.

Pokušaja da se prijeđe ilegalno ima svaki dan. Elizabeta Bosanac, policijska službenica za zaštitu i nadzor državne granice, pojašnjava da na njihovom poslu nikada nije dosadno te da je svaki dan drugačiji.

Zelena granica pokrivena je stacionarnim termovizijskim kamerama, ali i mobilnima.

Podaci s njih očitavaju se u kontrolnoj sobi. Tu stižu sve informacije – s bilo kojeg dijela zelene granice, ali i graničnih prijelaza.

– Imamo 55 km zelene granice s BiH i pod našom nadležnošću su dva međunarodna i dva pogranična granična prijelaza. Evo, danas u konretnom slučaju nije bilo nikakvih događanja što se tiče zelene granice – rekao je Srećko Magdić, šef smjene u PGP-u Cetingrad.

Migrantske aktivnosti slabe s dolaskom zime, ali opuštanja nema. Nabavlja se nova oprema.

– U narednom periodu se planira nabava i postavljanje novih stacionarnih termovizijskih sustava i to na cjelokupnoj vanjskoj granici. Također se planira nabava novih termovizijskih kamera na prikolicama, a i nabava dronova, rekao je Damir Butina – voditelj Službe za granicu PU karlovačke.