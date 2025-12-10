Humanitarni apel za malu Anastaziju: Djevojčici iz Orašja hitno potrebna pomoć

Odmah nakon rođenja podvrgnuta je operaciji zatvaranja spine bifide, a zatim i ugradnji VP šanta – drenažnog sistema koji joj pomaže u regulisanju pritiska izazvanog nakupljanjem tečnosti u mozgu. Ne može hodati ni govoriti, a kateterizacija se obavlja pet puta dnevno. Česte infekcije i upale, iskrivljenje lijeve noge i neophodni fizikalni tretmani dodatno otežavaju svakodnevicu. Neke od najvažnijih terapija i pregleda Anastazija obavlja van granica Bosne i Hercegovine, što porodici predstavlja veliki finansijski teret.

Potpuno je zavisna od 24-satne brige i živi sa roditeljima i starijom sestrom, koji joj nastoje pružiti sve što joj može olakšati život. Uz stalne troškove liječenja, porodici je hitno potreban i automobil prilagođen njenim potrebama, kako bi putovanja na preglede i terapije bila izvodiva i sigurnija.

Pokrenuta akcija ima za cilj pomoći da Anastazija dobije lakšu i dostojanstveniju svakodnevicu. Donacije se mogu uplatiti na sljedeće račune:

Uplate iz BiH:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Anastaziju

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Anastaziju