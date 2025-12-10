Humanitarni apel za malu Anastaziju: Djevojčici iz Orašja hitno potrebna pomoć

Arnela Šiljković - Bojić
Pokrenuta je humanitarna akcija za Anastaziju Kočić, djevojčicu iz Orašja rođenu 2018. godine, koja od prvog dana života vodi izuzetno tešku zdravstvenu borbu. Anastazija je rođena sa spina bifidom, hidrocefalusom i Arnold–Chiarijevom malformacijom tipa 2, a zbog neurogenog mokraćnog mjehura i drugih komplikacija svakodnevno prolazi kroz zahtjevne medicinske tretmane.

Odmah nakon rođenja podvrgnuta je operaciji zatvaranja spine bifide, a zatim i ugradnji VP šanta – drenažnog sistema koji joj pomaže u regulisanju pritiska izazvanog nakupljanjem tečnosti u mozgu. Ne može hodati ni govoriti, a kateterizacija se obavlja pet puta dnevno. Česte infekcije i upale, iskrivljenje lijeve noge i neophodni fizikalni tretmani dodatno otežavaju svakodnevicu. Neke od najvažnijih terapija i pregleda Anastazija obavlja van granica Bosne i Hercegovine, što porodici predstavlja veliki finansijski teret.

Potpuno je zavisna od 24-satne brige i živi sa roditeljima i starijom sestrom, koji joj nastoje pružiti sve što joj može olakšati život. Uz stalne troškove liječenja, porodici je hitno potreban i automobil prilagođen njenim potrebama, kako bi putovanja na preglede i terapije bila izvodiva i sigurnija.

Pokrenuta akcija ima za cilj pomoći da Anastazija dobije lakšu i dostojanstveniju svakodnevicu. Donacije se mogu uplatiti na sljedeće račune:

Uplate iz BiH:
Broj računa: 5520002009328582
Banka: Adiko Banka
Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: Za Anastaziju

Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA395520002062114139
SWIFT: HAABBA2B
Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: Za Anastaziju

pročitajte i ovo

Vijesti

Apel: Pomozimo Ameli da dočeka još mnogo zagrljaja svoje unuke

BiH

Apel za pomoć: Ahmedu Kurtiću hitno potrebna operacija srca u Turskoj

BiH

Alen Viković uskoro ide na operaciju, prikupljena sredstva za liječenje

Tuzla i TK

Apel za pomoć: Alen Viković iz Tuzle treba operaciju oba bubrega

Vijesti

Hitan apel za pomoć: Enes Imamović iz Lukavca treba našu podršku...

Vijesti

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za 22-godišnju Ajnu koja ima tumor timusa

Istaknuto

Digitalni vodič kroz Tuzlanski kanton: Prezentovana moderna turistička aplikacija

BiH

Skoro 90.000 djece ostvarilo pravo na dječiji dodatak

Politika

Zastupnica Amila Hodžić napustila SDP i pridružila se Našoj stranci

BiH

Uspješno testiran sistem „Pronađi me“ u Republici Srpskoj

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]