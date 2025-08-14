IDDEEA upozorava: Za nekoliko mjeseci prijeti prekid izdavanja ličnih dokumenata

Postoji realna opasnost da će u narednim mjesecima doći do prekida zaprimanja biometrijskih podataka, što bi direktno onemogućilo izdavanje ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša građanima BiH – potvrđuju u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Kako kažu za Fenu, to će se desiti ako se državnim budžetom ne osiguraju sredstva i ne sprovede nabavka na vrijeme.

Na pitanje koliko dugo još mogu da pružaju usluge izdavanja ličnih karata, pasoša i vozačkih dozvola, u IDDEEA-i kažu da trenutno pružaju sve zakonom propisane usluge bez prekida.

– Međutim, postojeća oprema za uzimanje otisaka prstiju je na kraju svog životnog vijeka i neophodno ju je zamijeniti kako bi se proces nastavio bez zastoja. Postoji realna opasnost da će u narednim mjesecima doći do prekida u mogućnosti zaprimanja biometrijskih podataka – objašnjavaju u IDDEEA-i.

Postojeći sistem za uzimanje otisaka prstiju instaliran je, kako dodaju, prije više od deset godina i od tada radi u kontinuitetu.

– Tokom tog perioda tehnologija je značajno napredovala, a oprema se fizički troši i zastarijeva. Proizvođači više ne pružaju punu tehničku podršku, a dostupnost rezervnih dijelova je ograničena, što dodatno povećava rizik od potpunog prestanka rada sistema – tvrde u ovoj agenciji.

Nabavkom nove opreme obezbijedila bi se, dodaju, viša preciznost, sigurnost i brzina obrade podataka, u skladu s međunarodnim standardima.

Objašnjavaju da neusvajanje državnog budžeta direktno onemogućava pokretanje procedure javne nabavke nove opreme za uzimanje otisaka prstiju.

-Ukoliko se nabavka ne realizuje na vrijeme, izdavanje ličnih karata, pasoša i vozačkih dozvola moglo bi biti obustavljeno, što bi izazvalo ozbiljne administrativne i društvene probleme. Građani ne bi mogli ostvarivati svoja zakonska prava na identifikacione dokumente, a to bi imalo posljedice i u oblastima slobode kretanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i drugih javnih usluga – upozoravaju iz IDDEEA-e.

Budžet institucija i međunarodnih obaveza za 2025. godinu još nije usvojen. Na snazi je privremeno finansiranje.