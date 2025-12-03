Ideje koje će uljepšati svaki kišni dan proveden s djecom kod kuće

Edina Rizvić Aščić
Ideje koje će uljepšati svaki kišni dan proveden s djecom kod kuće
Foto: Pexels/Ilustracija

Za djecu nema ništa ljepše od igre na otvorenom, ali kiša često pokvari planove i sve zadrži u kući. Ipak, boravak u zatvorenom prostoru ne mora biti dosadan jer postoji mnogo načina da se vrijeme pretvori u zabavno porodično druženje.

Jedan od najdražih trenutaka mnogim porodicama je zajednički filmski dan. Kada se svi smjeste u krevet ili na kauč, pokriju najudobnijom dekicom i pripreme omiljene zdrave grickalice, dnevni boravak može postati malo kućno kino.

Ljubimci kao dio igre

Sličnu toplu atmosferu stvaraju i aktivnosti koje podsjećaju na ljetne uspomene, poput izrade staklenih posuda ispunjenih pijeskom, školjkama i sitnicama prikupljenim na odmoru. Takvi mali spomenari vraćaju lijepa sjećanja i uljepšavaju prostor.

Ako u domu imate psa, i on može biti dio igre. Sakrivanje poslastica po kući postaje zabavna zajednička misija jer djeca s veseljem prate kako ljubimac istražuje svaki kutak. Isto tako, djeci je često zabavno napraviti svoj mali šator od deka i jastuka, a još više ako im se roditelji pridruže i pomognu u „gradnji“.

Društvene igre za povezivanje

Društvene igre uvijek su siguran izbor jer povezuju cijelu porodicu i donose mnogo smijeha. Bilo da je riječ o kartama, pogađanju likova ili dugim partijama Monopolya, svaka igra ima svoj šarm. Jednako zanimljivo može biti i zajedničko kuhanje, gdje se kuhinja pretvara u mali restoran, a djeca postaju pomoćnici koji dodaju sastojke i ponosno učestvuju u pripremi obroka.

Kišni dani često traže malo fizičke aktivnosti, pa ples postaje idealan način da djeca izbace energiju. Uz omiljene pjesme i smišljene pokrete atmosfera brzo postane vesela.

Klasične igre poput skrivača uvijek su izvor radosti, posebno kada je dopuštena upotreba svih prostorija u kući. Djeca tada pronalaze najkreativnija mjesta za skrivanje, a njihovo tiho hihotanje otkriva koliko uživaju.

Pantomima kao doza zabave

Pantomima donosi dodatnu dozu zabave, ali i potiče učenje. Porodica se može podijeliti u timove, osmisliti pojmove i mjeriti vrijeme objašnjavanja, što ovu igru čini i edukativnom i urnebesnom.

Za kraj, takmičenja u spretnosti pružaju priliku da se kroz jednostavne fizičke izazove svi dobro nasmiju. Skokovi, provlačenja, trčanje oko stolova, sve dolazi u obzir dok god mašta vodi igru.

Uz malo kreativnosti svaki kišni dan kod kuće može postati poseban, a djeca će se osjećati voljeno, zaigrano i sretno, piše Wish mama.

