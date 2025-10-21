Idete u kladionicu? Provjerite ispravnost listića!

Ako redovno idete u kladionicu, važno je da znate da ispravnost listića možete jednostavno provjeriti putem web portala Porezne uprave Federacije BiH. Na portalu postoji posebna forma za provjeru listića iz kladionice, u koju se unosi GUID kod, jedinstveni identifikacijski broj koji se nalazi na svakom listiću. Kod se upisuje tačno onako kako je odštampan, u polje označeno kao Identifikacioni kod.

Nakon toga potrebno je unijeti kombinaciju brojeva i slova sa slike, kao sigurnosnu provjeru da unos radi fizičko lice, a ne automatizovani sistem. Kada su podaci pravilno uneseni, klikom na dugme Provjera odmah se prikazuju rezultati – odnosno status i podaci sa vašeg listića.

Ako se dogodi da podataka o listiću nema na portalu, iako ste sve tačno unijeli, možete prijaviti nepravilnost putem linka koji se nalazi na dnu forme. U toj prijavi ponovo se unosi GUID sa listića, a u polje Tekst prijave možete navesti naziv kladionice, uplatno mjesto, datum uplate i sve druge informacije koje mogu pomoći Poreznoj upravi u provjeri sumnjivih slučajeva.

Ova usluga omogućava da lako i brzo provjerite da li je vaš listić pravilno evidentiran, te da reagujete ukoliko primijetite bilo kakvu nepravilnost.

LINK ZA PROVJERU LISTIĆA