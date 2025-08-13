In Memoriam: Preminuo prof. dr. Ferhat Nožinović, prvi dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli

Prof. dr. Ferhat Nožinović, ugledni profesor, naučnik i pedagog, te prvi dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, preminuo je 13. augusta 2025. godine u 84. godini.

Tokom svoje karijere dao je značajan doprinos razvoju fakulteta i afirmaciji oblasti tjelesnog odgoja i sporta, ostavivši neizbrisiv trag u akademskoj zajednici.

Ispraćaj će biti održan u petak, 15. augusta, od 15:00 do 15:30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, a ukop na Gradskom groblju Trnovac.

Porodica, kolege i prijatelji oprostit će se od profesora Nožinovića uz izraze dubokog poštovanja i zahvalnosti za sve što je učinio tokom svog profesionalnog i životnog puta.