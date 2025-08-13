In Memoriam: Preminuo prof. dr. Ferhat Nožinović, prvi dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli

Adin Jusufović
Ferhat Nožinović,
Prof. dr. Ferhat Nožinović, ugledni profesor, naučnik i pedagog, te prvi dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, preminuo je 13. augusta 2025. godine u 84. godini.

Tokom svoje karijere dao je značajan doprinos razvoju fakulteta i afirmaciji oblasti tjelesnog odgoja i sporta, ostavivši neizbrisiv trag u akademskoj zajednici.

Ispraćaj će biti održan u petak, 15. augusta, od 15:00 do 15:30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, a ukop na Gradskom groblju Trnovac.

Porodica, kolege i prijatelji oprostit će se od profesora Nožinovića uz izraze dubokog poštovanja i zahvalnosti za sve što je učinio tokom svog profesionalnog i životnog puta.

pročitajte i ovo

Vijesti

Počinje isplata socijalnih davanja za civilne žrtve rata

Tuzla i TK

INZ upozorava na vrhunac sezone ambrozije, Komunalac poručuje- javne površine čiste

Tuzla i TK

Tuzlak Sanjin Hodžić osvojio najviši vrh Kazahstana Khan Tengri

Tuzla i TK

Nova školska godina u školama TK počet će intoniranjem himne BiH

Tuzla i TK

Počela sanacija putne infrastrukture na više lokacija u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]