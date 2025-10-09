Inflatorna očekivanja u BiH blago pala, privreda dobija veću stabilnost

Arnela Šiljković - Bojić

Centralna banka Bosne i Hercegovine u septembru je provela kvartalnu Anketu o inflatornim očekivanjima, prema kojoj su očekivanja za 2026. godinu smanjena sa 3,2 na 3,1 posto u odnosu na jun.

Smanjenje inflatornih očekivanja ne znači pad cijena proizvoda i usluga, već sporiji rast inflatornih pritisaka. Takva kretanja, objašnjavaju iz Centralne banke, doprinose boljem usklađivanju ponude i potražnje te omogućavaju efikasnije donošenje ekonomskih politika.

Stabilnija inflacijska očekivanja istovremeno jačaju povjerenje u ekonomsko okruženje i otvaraju prostor za realan rast plata. Za privredne subjekte to znači veću predvidivost u poslovanju, investiranju i planiranju, što čini ukupnu ekonomsku klimu povoljnijom za održiv razvoj.

Rezultati ankete za tekuću godinu pokazuju da očekivana inflacija iznosi 3,5 posto, što je povećanje od 0,1 procentni poen u odnosu na junski krug ispitivanja. U okolnostima usporenog privrednog rasta i globalnih cjenovnih pritisaka, inflacija u Bosni i Hercegovini i dalje ostaje važan pokazatelj povjerenja u buduće ekonomske prilike.

Centralna banka BiH provodi ovu anketu svaka tri mjeseca, a učesnici su predstavnici finansijskog sektora – komercijalne banke i osiguravajuća društva. Anketa omogućava pravovremeno praćenje percepcije ekonomskih aktera, što pomaže u kreiranju politika koje čuvaju makroekonomsku stabilnost.

