/INTERVJU/ Nikola Miličević: Pritisak je privilegija, a navijači su naša pokretačka snaga

U intervjuu za RTV Slon Nikola Miličević, golman Fudbalskog kluba Sloboda govorio je o predstojećoj utakmici protiv Budućnosti iz Banovića, svom golmanskom stilu, značaju podrške navijača i osjećaju koji nosi kada brani boje Kluba sa Tušnja.

U nekoliko navrata imao si zaista sjajne intervencije protiv Igmana. Šta ti prolazi kroz glavu u tim trenucima i koliko te motivišu takve odbrane? Kako bi sam opisao tu utakmicu i svoj nastup?

“Znači mi mnogo kada mogu pomoći ekipi na takav način. Kroz takve stvari gradimo međusobno povjerenje. Utakmica je došla nakon poraza u Tomislavgradu i trebala nam je pobjeda da se vratimo na pravi put. Bila je to zahtjevna utakmica protiv kvalitetne ekipe, s mnogo iskusnih igrača i odličnim trenerom. Trudim se da uvijek odradim svoj dio posla najbolje što mogu. Grešaka će uvijek biti, ali važno je truditi se da iz utakmice u utakmicu budem konstantan.”

Navijači su te nagradili aplauzima i pozitivnim reakcijama. Koliko ti znači njihova podrška i koliko energija s tribina utiče na tvoj učinak?

“Hvala im na tome! Navijači su pokretačka snaga ovog kluba. Sloboda je brend, a njeni navijači su ti koji prave razliku kada se utakmica lomi. Nadam se da će u narednom periodu sve više ljudi dolaziti na stadion.”

Slijedi duel protiv ekipe Budućnost Banovići. Kakva su tvoja očekivanja od tog susreta i na kojim segmentima igre smatraš da će protivnik biti najopasniji? Da li vjeruješ da bi pobjeda u tom meču mogla dodatno podići samopouzdanje ekipe i potvrditi dobar ritam u kojem se trenutno nalazite?

“Mi kao ekipa svaku utakmicu idemo na pobjedu! Igrati za Slobodu je velika privilegija, a pobjeda je imperativ. Idemo utakmicu po utakmicu i nadam se da ćemo na kraju mi biti ti koji će prvi proći kroz cilj.”

Možeš li se prisjetiti svojih početaka? Gdje i kako je sve krenulo, i ko je najviše uticao na to da postaneš golman?

“Desilo se sasvim slučajno. Visok sam, imam duge ekstremitete, a tada je ekipi trebao golman za jednu utakmicu i tako je sve počelo. Pokojni trener Bojan Jamina mi je to tada predložio i hvala mu na tome, jer mi je zaista mnogo pomogao!”

Kako bi opisao svoj golmanski stil, koje su tvoje glavne karakteristike i na čemu najviše radiš tokom treninga? Da li imaš nekog golmanskog uzora, domaćeg ili stranog, čiji te rad i mentalitet posebno inspirišu?

“Volim šuteve iz blizine i situacije jedan na jedan. Mislim da sam u tim momentima dosta dominantan. Na treninzima kod trenera Dedića najviše radimo na brzini reakcije, centaršutevima i igri nogom. Kevin Trapp mi se posebno sviđa kao golman. Imao sam priliku trenirati s Vedranom Kjosevskim, Ibrahimom Šehićem i Filipom Manojlovićem. Vrhunski momci koji su mi puno pomogli, i pričom i primjerima na terenu.”

Imaš li neku posebnu rutinu ili ritual prije utakmice koji ti pomaže da se fokusiraš i uđeš u pravi ritam?

“Nemam nikakve ritual, molitva je jedino što mi je potrebno, i uz Božiju pomoć sve bude kako treba.”

Koliko je za tebe važna komunikacija sa odbranom tokom utakmice i kako radiš na tome da ta saradnja bude što bolja?

“Hemija u ekipi je jako bitna, još uvijek radimo na tome. Trudimo se da svaku utakmicu budemo na nivou i makar jedan posto bolji u odnosu na prethodnu. Vremenom ćemo postati sigurniji i čvršći.”

Kako se nosiš s pritiskom, posebno u trenucima kada se utakmica “lomi” i jedna odbrana može odlučiti pobjednika?

“Pritisak je privilegija i ja ga tako doživljavam.”

Sloboda ima dugu tradiciju i vjernu publiku. Šta za tebe znači nositi taj grb i braniti boje kluba sa takvom historijom?

“To je bio jedan od razloga zbog kojih sam prihvatio poziv trenera Jankovića. Sloboda je klub s dugom historijom, klub s renomeom, klub koji se prati i koji će uvijek biti veliki, bez obzira na sve probleme kroz koje prolazi.“

Za kraj razgovora, golman Slobode uputio je iskrenu i emotivnu poruku navijačima pred današnji susret, naglasivši koliko je njihova podrška važna igračima na terenu.

„Podržite nas u današnjoj i svakoj narednoj utakmici! Klubu je potrebna vaša podrška, a nama igračima mnogo znači kada na stadionu bude 3, 4 ili 5 hiljada ljudi. Fudbal se igra zbog navijača, zato povedite sinove, kćerke, mame, tate, bake, djedove, prijatelje… i vidimo se na Tušnju!“

Podsjećamo, u okviru 8. kola WWin Prve lige Federacije BiH, FK Sloboda danas na stadionu Tušanj dočekuje ekipu FK Budućnost Banovići, a utakmica počinje u 15 sati.