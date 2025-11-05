Istraga o požaru: Analiziraju se okolnosti tragedije i snimci videonadzora

Arnela Šiljković - Bojić

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla, u kojem je sinoć izbio požar s tragičnim posljedicama, počeo je u ranim jutarnjim satima uz prisustvo inspektora protivpožarne zaštite.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u saradnji sa istražnim timom Uprave policije MUP-a TK, od jutros nastavlja s uviđajnim radnjama, uz prisustvo vještaka i stručnih lica različitih profila. Cilj je utvrditi tačne okolnosti nastanka požara i sve druge činjenice koje su dovele do ove nesreće.

Iz Doma su izuzeti snimci videonadzora koji će biti predmet analize u okviru istrage. Tokom dana planirano je provođenje postupaka identifikacije tijela preminulih, nakon čega će biti izdate naredbe za obdukciju.

Iz Tužilaštva TK najavljeno je da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim radnjama koje se budu poduzimale u narednom periodu, rečeno je iz Tužilaštva TK.

