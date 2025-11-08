Iz UKC-a Tuzla saopćili najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma penzionera

RTV SLON
Foto: RTV Slon/Arhiva

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla trenutno je hospitalizirano 12 osoba koje su povrijeđene u požaru u Domu penzionera Tuzla.

Prema posljednjim informacijama, tri pacijenta su smještena na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, od kojih je jedan na respiratoru.

Na Klinici za plućne bolesti nalazi se pet korisnika usluga Doma penzionera, dok su tri pacijenta zbrinuta na Klinici za interne bolesti, a jedan pacijent se liječi na Klinici za urologiju, saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

Iz UKC-a Tuzla poručuju da se dravstveno stanje svih hospitaliziranih pacijenata redovno  prati, a ljekarski timovi UKC-a Tuzla nastavljaju s intenzivnim mjerama liječenja i oporavka.

