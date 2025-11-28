Izabran novi predsjednik i Gradski odbor SDP BiH Živinice

Gradska organizacija SDP BiH Živinice održala je sinoć svoju Izvještajno – izbornu konferenciju na kojoj su izabrani novi predsjednik, gradski odbor i nadzorni odbor organizacije. Konferenciji su prisustvovali brojni delegati, mediji, gosti, partijski zvaničnici Kantonalne organizacije SDP BIH na čelu sa predsjednikom Dževadom Hadžićem i generalni sekretar SDP BIH Edis Dervišagić.

Za predsjednika Gradske organizacije SDP BiH Živinice izabran je Omer Beširović. Vizija novog predsjednika je da SDP BIH u Živnicama ponovo bude najjači politički faktor u ovom gradu i da mjesne organizacije budu temelj, prvi izvor informacija i najveći potencijal.

“Naša lokalna zajednica se suočava sa realnim problemima, socijalnim i okolišnim izazovima, infrastrukturnim problemima i nužnom potrebom za intenzivnijim angažmanom organa vlasti u ovom gradu. Budite uvjereni da će Gradski odbor SDP-a biti aktivan dio rješenja i partner ljudima u našoj zajednici, a ne samo obični posmatrač. Mi smo novi tim hrabrih ljudi koji želi korijenite promjene u ovom gradu, koji će se boriti za sve građanke i građane i koji se neće povlačiti pred pritiscima i ucjenama. Našu odlučnost u ovom kratkom periodu rada povjereništva prepoznao je i značajan broj ljudi koji su postali članovi SDP-a u Živinicama i siguran sam da će ih u narednom periodu biti još više” – poručio je novi predsjednik GO SDP BiH Živinice Omer Beširović.

Gradska organizacija SDP BiH Živinice je sinoć pokazala veliko partijsko jedinstvo, posvećenost demokratskim principima i odlučnost da radi na jačanju vrijednosti slobode, jednakosti i ravnopravnosti kao i stvaranju boljih uslova života u ovoj lokalnoj zajednici. Konferencija je zauzela čvrst stav da niti jedna odluka SDP BIH u proteklom periodu nije bila usmjerena protiv bilo kojeg pojedinca već isključivo u cilju organizacionog jačanja i vraćanja povjerenja u SDP BIH Živinice. Ovom prilikom su poslate jasne poruke da ni jedan pojedinac nije iznad SDP BIH te da će se novo rukovodstvo SDP-a u Živinicama posvetiti interesu zajednice a ne intersima pojedinaca.

Konferencija je izabrala i 49 članova Gradskog odbora i članove Nadzornog odbora GO SDP BIH Živinice kojima je jednoglasno ukazano povjerenje da sa članstvom predano rade na terenu i komunikaciji sa građankama i gađanima.