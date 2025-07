Izabrani novi organi u KO SDP TK: Hadžić ostaje predsjednik, Nikšić poručio da Vlada nastavlja ulagati u TK

KO SDP BiH Tuzla održao je konferenciju na kojoj su birani novi organi Kantonalne organizacije.

Na čelu Kantonalne organizacije ostaje dosadašnji predsjednik, delegat Doma Naroda i vijećnik u Skupštini TK Dževad Hadžić.

Hadžić je poručio kako će SDP u Tuzlanskom kantonu nastaviti biti podrška svim građanima kroz vrijedne infrastrukturne projekte, koji se realizuju uz pomoć Vlade FBiH.

“Najvažnija stvar koju želimo poručiti jeste da smo u svim ovim godinama koje su iza nas, koje su zaista bile jako turbulentne sačuvali jedinstvo kantonalne organizacije. Očekujem da u narednom periodu sa novim rukovodstvima krenemo još snažnije, i da na narednim izborima napravimo značajniji iskorak i uspjeh kada je u pitanju Tuzlanski kanton” ističe Hadžić.

Konferenciji je prisustvovao i novi/stari predsjednik SDP BiH i premijer FBiH Nermin Nikšić.

Nikšić je istakao kako je Tuzlanski kanton energetski bazen ne samo FBiH već i cijele Bosne i Hercegovine, uzevši u obzir njegovo rudno bogatstvo i položaj rudnika u kantonu. Ipak, premijer se osvrnuo i na važnost “putne blokade” odnosno “deblokade” Tuzlanskog kantona, gorućeg dugogodišnjeg problema koji se postepeno rješava.

“Svi znamo da je gorući problem TK saobraćajna infrastruktura, i svi volimo reći da je to neka “blokada” međutim, mi već realizujemo veoma ambiciozne planove o gradnji autoputa “Tuzla-Brčko-Orašje” zatim brojne brze ceste, ali zaista, to nije samo do JP Ceste Federacije, nit je to samo do Vlade FBiH, tako veliki projekat je pitanje cijele države.” kazao je i Nikšić.

Nikšić se nadovezao i da do kraja mandata, odnosno do narednih izbora planira “koliko je to moguće” riješiti pitanje “putne blokade” odnosno “deblokade kantona” i pospješiti realizaciju započetih projekata i finalizirati ih u što kraćem periodu, posebno ako uzmemo važnost putne infrastrukture za razvoj industrije i privrede u kantonu.

“Moram vas napomenuti da je jedan od naših ciljeva “energetska nezavisnost” a to možemo samo ulaganjem i poboljšanjem statusa i položaja rudnika u FBiH pa između ostalog i u TK. Samo tako mi možemo napredovati, kao energetski nezavisna država u regiji u kojoj je potražnja za energentima poput struje odnosno resursima poput uglja velika.” dodao je Nikšić.

Dževad Hadžić je na kraju dodao i kako SDP BIH u TK sada predstavlja stabilnog političkog aktera, uzevši u obzir da je prije šest godina faktički bila na ivici raspadanja.