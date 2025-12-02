Izbori u RS-u: Posebne naredbe za ponovno brojanje glasova

Nedžida Sprečaković
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici donijela naredbu kojom se nalaže Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta i utvrdi rezultate izbora u osnovnim izbornim jedinicama u Zvorniku, Banjoj Luci i Laktašima.

Ponovno brojanje glasačkih listića, po službenoj dužnosti, bit će izvršeno u osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik, na biračkom mjestu 083B028, u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka,  na biračkim mjestima 034B113, te u osnovnoj izbornoj jedinici Laktaši, na biračkom mjestu 011B014B.

U cilju pronalaska izvoda iz Centralnog biračkog spiska Centralna izborna komisija BiH je naredila Glavnom centru za brojanje i da izvrši otvaranje vreća sa glasačkim materijalom, za sljedeća biračka mjesta: Osnovna izborna jedinica Gradiška, biračko mjesto 010B046, Osnovna izborna jedinica Brčko Distrikt BiH, biračko mjesto 200C086, te Osnovna izborna jedinica Bijeljina, biračko mjesto 029B130.

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenim naredbama početi danas u 15.00 sati i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditirani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje, saopćeno je iz CIK-a BiH.

