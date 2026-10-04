Izlaznost u TK do 15 sati: Manji odziv građana nego 2022.

Izlaznost u Tuzlanskom kantonu do 15 sati razlikovala se među gradovima i općinama, a najveći odziv birača zabilježen je u Banovićima, gdje je glasalo 37,99 posto građana s pravom glasa.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, u Tuzli je do 15 sati glasalo 23,47 posto birača. Ako se uzme u obzir da pravo glasa ima oko 111.500 građana Tuzle, riječ je o približno 26.170 birača.

Nakon Banovića, veću izlaznost bilježe Doboj Istok sa 28,82 posto, Živinice sa 26,74 posto, Kladanj sa 26,73 posto i Gračanica sa 26,41 posto.

U Gradačcu je do 15 sati glasalo 25,82 posto birača, u Čeliću 25,67 posto, a u Sapni 24,06 posto. Izlaznost u Lukavcu iznosila je 22,75 posto.

Niži odziv zabilježen je u Teočaku, gdje je glasalo 21,99 posto birača, Kalesiji 21,79 posto i Srebreniku 21,67 posto.

Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, nakon čega slijedi zatvaranje birališta i utvrđivanje izbornih rezultata.