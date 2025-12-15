Izračunali smo: Evo kolike će penzije biti u 2026 godini, od 705 do 3532 KM

Penzije u Federaciji BiH bit će povećane tokom 2026. godine i to dva puta. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da novi zakon predviđa dva redovna usklađivanja godišnje, što bi trebalo donijeti osjetno više iznose nego što bi to bio slučaj po važećem zakonu.

Kako navodi ministar, Vlada Federacije BiH je mjesecima radila na analizama i obezbjeđenju potrebnih sredstava, uz podršku premijera i ministra finansija. Postignut je dogovor sa Zastupničkim domom Parlamenta FBiH da se zakon o PIO sistemu usvoji na sjednici Vlade već ove sedmice, a zatim u oba doma Parlamenta, vjerovatno već u januaru.

Prema predloženom modelu, prvo usklađivanje penzija bit će u januaru i iznosiće 11,6 posto. Isplata je planirana za februar. Drugo usklađivanje slijedi u julu, u iznosu od dodatnih 5,6 posto, a penzioneri bi nove iznose trebali primiti u avgustu.

Ovo su novi iznosi penzija

Ako se primjene najavljene stope usklađivanja, najniža penzija koja trenutno iznosi 599 maraka i 28 feninga, povećala bi se prvo na 668 maraka i 14 feninga, a nakon druge korekcije na 705 maraka i 54 feninga. Zagarantovana penzija sa sadašnjih 715 maraka i 21 fening porasla bi na 797 maraka i 99 feninga, a zatim na 842 marke i 66 feninga.

Prosječna penzija, koja sada iznosi 761 marku i 74 feninga, prvo bi narasla na 850 maraka i 96 feninga, a zatim na 898 maraka i 52 feninga. Najviša penzija od 2.996 maraka i 40 feninga, nakon januarskog povećanja iznosila bi 3.344 marke i 56 feninga, a od avgusta 3.532 marke i 85 feninga.

Povećanja se očekuje nakon januarskog usvajanja novog zakona o PIO/MIO.