Izrael napao glavni grad Jemena u nedjelju, kada su zračni udari pogodili glavne energetske objekte i područje oko predsjedničkog kompleksa Sana'e, u odgovor na raketne napade koje su ranije izvršili hutiji.

U nedjelju, 24. avgusta, u jutarnjim satima izvedeni su zračni udari na glavni grad Jemena Sana'u. Meta napada bile su lokacije povezane sa energetskom infrastrukturom, kao i područja u neposrednoj blizini predsjedničkog kompleksa. Prema izjavama svjedoka, pogođeni su elektrana, benzinska pumpa, ali i objekti u okolini vojne akademije.

Eksplozije su bile snažne, a dim se mogao vidjeti iz više dijelova grada. Udarni val razbio je stakla na zgradama u širem području, dok su građani Sana'e izvijestili o potresima tla i panici među stanovništvom.

Hutijski zvaničnici su potvrdili da je u napadima stradalo najmanje dvoje ljudi, dok je više njih povrijeđeno. Istovremeno su poručili da izraelski udari neće zaustaviti njihove aktivnosti i da ostaju u potpunosti posvećeni vojnoj podršci palestinskoj strani.

Ovi udari dolaze nakon što su hutijski borci prethodnih dana ispalili projektile prema Izraelu, uključujući navodno i bojevu glavu s kasetnom municijom, što je izazvalo snažne reakcije izraelskih zvaničnika. U napadima je, prema tvrdnjama izraelske strane, korišteno oružje iranskog porijekla, što dodatno komplikuje regionalne odnose.

Zbog hutijskih napada na trgovačke brodove u Crvenom moru i napetosti koje traju više od godinu i po, region je već suočen s ozbiljnim sigurnosnim izazovima. Iako je nedavno postignut privremeni sporazum između hutija i SAD-a o obustavi napada na brodove, on ne obuhvata operacije usmjerene prema Izraelu.