Jačanje saradnje između Rudnika soli Tuzla i najvećeg proizvođača slane vode u Poljskoj

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je ugostio delegaciju kompanije Solino iz Poljske, člana Orlen grupacije iz Inowrocława i dugogodišnjeg partnera Rudnika soli „Tuzla“. Delegaciju je predvodio generalni direktor Kotlarek Wojczech, a domaćin radne posjete bio je direktor Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, Nermin Baluković.

Kompanija „Solino“, koja upravlja rudnicima soli u Góri i Mogilnu i najveći je proizvođač slane vode u Poljskoj, istaknuta je kao važan partner u višedecenijskoj međunarodnoj saradnji. Tokom sastanka naglašena je potreba daljeg jačanja odnosa kroz razmjenu iskustava i planiranje novih projekata.

Premijer Halilagić podsjetio je na važnost Rudnika soli za Tuzlanski kanton i na mjere koje Vlada provodi u cilju stabilizacije poslovanja i daljeg razvoja:

„Rudnik soli nije samo privredno društvo od strateškog značaja za Tuzlanski kanton, nego i simbol našeg industrijskog identiteta i tradicije. U proteklom periodu Vlada je uložila značajne napore da stabilizuje poslovanje Rudnika, a istovremeno smo stvorili preduslove za njegov snažniji razvoj u narednim godinama. Današnja posjeta naših prijatelja iz Poljske, koji također baštine ogromnu tradiciju iskopavanja soli i rudarstva uopće, potvrđuje da se naš i rad prepoznaje i van granica Bosne i Hercegovine, što nam otvara vrata za proširenje partnerstva i nove zajedničke projekte.“

Direktor Rudnika soli „Tuzla“ Nermin Baluković zahvalio je na podršci i naglasio značaj ovakvih posjeta:

„Za Rudnik soli i naše uposlenike ova posjeta ima višestruki značaj. Ona potvrđuje da je naše znanje i iskustvo prepoznato u međunarodnim okvirima, ali i da se trud koji ulažemo u očuvanje i modernizaciju proizvodnje cijeni i od strane naših partnera. Uvjeren sam da će razgovori koje smo vodili otvoriti vrata novim projektima i dodatno osigurati stabilnu i perspektivnu budućnost Rudnika.“

Vlada Tuzlanskog kantona ocijenila je sastanak kao važan korak u jačanju međunarodne saradnje i potvrdu otvorenosti TK za investicije, razmjenu znanja i zajednički razvoj.

U delegaciji Solina, pored generalnog direktora Wojczecha, bili su i finansijski direktor Ernest Bednardwicz, te Rafat Glamowski i Stanislav Branka.